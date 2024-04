Weimar. Die Poetryfilmtage holen den Spoken-Word-Künstler Bas Böttcher in die Literaturetage nach Weimar. Interessierte können sich noch anmelden für einen Kurs.

Bas Böttcher gehört zu den Mitbegründern der deutschen Poetry-Slam-Szene. In der Literaturetage leitet er am Freitag, 19. April, um 11 Uhr, einen Textcollage-Workshop im Rahmen der Poetryfilmtage. Interessierte melden sich an unter info@literarische-gesellschaft.de

red