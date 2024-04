Weimar. Neue Kunst und harmonische Einzelkämpfer: Diese Kulturtipps für die kommenden April-Tage sollte man kennen.

Neue Kunst im Projektraum Schaufenster

Im „Projektraum 11m3“ in der Karl-Liebknecht-Straße 16 gibt es ab 18. April neue Kunst zu sehen. An diesem Donnerstag wird die Ausstellung „Schwellen“ von Juro Carl Anton Reinhardt um 18 Uhr eröffnet. Der Bauhaus-Absolvent begreift Schwellen als Übergang zu neuen, in seinem Fall virtuellen Orten, bei denen der Übergang vom Materiellen zum Virtuellen oft fließend ist. Der Künstler kombiniert verschiedene Medien und Disziplinen: von handwerklicher Arbeit über Typografie bis hin zur digitalen Gestaltung von Skulpturen, Räumen und Animationen. Bis 2. Mai ist die Ausstellung rund um die Uhr im Schaufenster zu sehen. red

Zwei Gymnasien, zwei Konzerte

Die Jugendlichen des Musikgymnasiums Schloss Belvedere geben zusammen mit dem Chor des Kyffhäuser-Gymnasiums Bad Frankenhausen ein Konzert. Im Konzertsaal des Musikgymnasiums spielen sie am Donnerstagabend, 18. April, 18.30 Uhr, „Eine musikalische Reise in die Welt der Fabeln“ mit Texten des französischen Dichters Jean de la Fontaine und Musik von Ilias Rachaniotis. Vor jedem Stück wird die Hintergrundgeschichte der Fabeln erläutert und das Programm durch Kammermusikbeiträge der siebten Klasse ergänzt. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. In der kommenden Woche revanchieren sich die Weimarer Schüler in Bad Frankenhausen. red

Solisten harmonieren in der Weimarhalle

Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ bringt die Philharmonie der Solisten in der Weimarhalle auf die Bühne. Am Freitag, 19. April, musiziert das Ensemble aus Lübeck ab 20 Uhr. Besonders ist, dass die studierten Berufsmusikerinnen und -musiker in der Stammbesetzung eines Kammerorchesters allesamt solistisch musizieren. Zu hören sind außerdem Werke von Mozart, Bach und Brahms. Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Weimar. red

Fontane im Forum am Vormittag

Einen Programmwechsel gibt es am Mittwoch im „Forum am Vormittag“ des Evangelischen Kirchenkreises: Krankheitsbedingt springt am 17. April um 10 Uhr Jochen Golz, früherer Direktor des Goethe-und-Schiller-Archivs, ein und spricht zum Thema „Der einzige, der reinen Herzens ist“ über Geistliche in den Romanen Theodor Fontanes. red