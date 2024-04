Weimar. Victoria Augener empfiehlt, montags einzuschalten

Normalerweise verweisen wir an dieser Stelle ungern auf andere Medien. Immerhin ist uns daran gelegen, dass Sie Nachrichten nicht nur beiläufig hören oder in Videoschnipseln erfahren, sondern dass Sie unsere aufmerksamen Leserinnen und Leser bleiben. Heute machen wir aber mal eine Ausnahme und empfehlen: Schalten Sie das Radio ein, und zwar ab sofort immer montags um 10.30 Uhr.

Das taten auch wir am Montag während der Redaktionskonferenz. Ein Platz am Tisch blieb leer, denn unsere Redaktionsleiterin saß ein paar Hundert Meter weiter im Studio von Radio Lotte, wo sie ihr Hörfunkdebüt gegeben hat. Und es wäre kaum übertrieben zu sagen, wir lauschten beinah so gebannt wie Fußballdeutschland beim Endspiel 1954.

Zu hören war ein Überblick über die Lokalnachrichten des Wochenendes, vom Buchenwald-Gedenken über den wiedereröffneten 24-Stunden-Markt in Ettersburg bis hin zum Auftritt der Amy Winehouse Band. Ob die Hörerschaft auch die restlichen Stimmen der Lokalredaktion kennenlernt, knobeln wir noch aus, denn aktuell herrscht unter uns gehörig Respekt davor, sich vor ein Mikrofon zu setzen. In jedem Fall: Bleiben Sie dran.