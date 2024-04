Ettersburg. Der Philosoph Arbogast Schmitt ist zu Gast beim Philosophicum im Ettersburger Gespräch gewesen. Auf ihn folgt Literaturwissenschaftler Rüdiger Safranski.

Den Geist der Antike holte Arbogast Schmitt am Dienstag in Ettersburg in die Moderne. Der Philosoph sprach vor ausverkauften Plätzen im Weißen Saal. Im nächsten Ettersburger Gespräch am 23. April stellt Rüdiger Safranski seine Kafka-Biografie vor.