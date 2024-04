Weimar. Neuer Kinostart und musikalische Kunsteröffnung: Diese kommenden Veranstaltungen sollte man nicht verpassen.

Erster Kinofilm über, von und mit Sorben

Der Film „Bei uns heißt sie Hanka“ startet am Donnerstag, 18. April, offiziell in den Kinos. Jahrhundertelang entrechtet und schließlich als ethnische Minderheit offiziell anerkannt, suchen viele Sorbinnen und Sorben heute nach der eigenen und kollektiven Identität. Regisseurin Grit Lemke begibt sich dabei auf ihre eigenen sorbischen Wurzeln und gibt persönliche Einblicke in das Leben des in der Lausitz wohnenden Volkes. red

Neuer Konzerttermin für „Die Feisten“

Ursprünglich sollten „Die Feisten“ am Samstag, 20. April, ein Konzert in der Weimarhalle geben. Wie es heißt, aus produktionstechnischen Gründen, wurde die Veranstaltung nun auf den 23. Januar 2025 verschoben. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch in der jeweiligen Vorverkaufsstelle oder im Ticketshop-Thüringen zurückgegeben werden. red

Landschaftsmalerei wird im Bienenmuseum gezeigt

Die Sonderausstellung „Die Kunst und das Leben“ wird am Sonntag, 21. April, im Saal des Deutschen Bienenmuseums in Weimar mit einer Vernissage eröffnet. Die Ausstellung wird um 16 Uhr eröffnet und zeigt Landschaftsmalereien von Christiane Melzer. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgt „A Poet‘s Tale“, eine Acoustic-Folkpop-Gruppe aus Weimar. Die Sonderausstellung wird noch bis zum Freitag, 31. Mai, zu sehen sein. red