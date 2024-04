Weimar. Teilnehmende eines Kurses des Improtheater-Ensembles Öde und Schriller zeigen im Kulturzentrum Mascha Spielwitz und kreative Leidenschaft.

Öde und Schriller macht nicht nur selbst preisgekröntes Improvisationstheater, das Ensemble bildet seit 2022 auch Interessierte ehrenamtlich aus. Teilnehmende eines wöchentlichen Improtheaterkurses bespielen am Sonntag, 21. April, im Kulturzentrum Mascha die Bühne. Ab 19.30 zeigt der Impronachwuchs spontanes und ungeplantes Schauspiel mit viel Spielwitz und kreativer Leidenschaft.

Der derzeit 21 Teilnehmer zählende Kurs vermittelt jeden Montag im Mascha die Grundtechniken auf der Bühne, was vom Mascha und dem Verein Kulturtragwerk unterstützt wird. Tickets zur Show am Sonntagabend gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf für 10 Euro, ermäßigt 6 Euro, unter oedeundschriller.de.

red