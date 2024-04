Weimar. Die Oper „Le nozze di Figaro“ feiert im Studiotheater Belvedere Premiere. In vier Aufführungen zeigen Studierende der Musikhochschule ihr Können.

Nach dem Gastspiel im Februar in Saalfeld ist Mozarts komische Oper „Le nozze di Figaro“ („Figaros Hochzeit“) ab Freitag, 26. April, auch in Weimar zu sehen. Die Inszenierung von Andrea Raabe mit Gesangsstudierenden der Weimarer Musikhochschule „Franz Liszt“ (HfM) wird an vier Abenden im Studiotheater Belvedere zu sehen sein. Dazu spielt das Hochschulorchester unter der Leitung von Ekhart Wycik.

Das Publikum erwartet ein Verwirrspiel mit großen Gefühlen. Es spielt in Sevilla in der Zeit kurz vor der Französischen Revolution. Graf Almaviva ist seiner Frau längst überdrüssig und hat ihre junge Zofe Susanna ins Auge gefasst. Diese soll den Barbier Figaro heiraten, doch der Graf lässt nicht locker. Mit der betrogenen Gräfin heckt Susanna einen Plan aus, um den lüsternen Adligen hinters Licht zu führen.

Die Opernaufführung ist eine Zusammenarbeit des Theaters Rudolstadt mit der HfM. Die Premiere findet am 26. April um 18.30 Uhr im Studiotheater auf Schloss Belvedere statt. Weitere Aufführungen sind am 28. April um 16 Uhr, 3. Mai um 18.30 Uhr und 5. Mai um 16 Uhr ebenda geplant. Tickets gibt es für 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, in der Tourist-Information Weimar oder an der Abendkasse.

red