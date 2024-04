Weimar. Die Tanzwerkstatt Weimar zeigt ihr traditionelles Frühlings-Tanztheater und lädt zum Kennenlernen ein.

Das traditionelle Frühlings-Tanzatelier der Tanzwerkstatt Weimar findet am Samstag, 20. April, statt. Zwischen 15 und 19 Uhr zeigen die Tänzerinnen und Tänzer, was sie können: von den Jüngsten im Kindertanz- und Ballettkurs zu den Kids in den Hip-Hop-Kursen, den Älteren mit Breakdance-Darbietungen, Modern Dance, Zumba und Fitnesstanz. Zudem laden verschiedene Workshops zum Tanzen ein und bieten die Möglichkeit, die Dozenten kennenzulernen. Der Eintritt ist frei.

red