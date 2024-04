Weimar. Der ambulante Hospizdienst in Weimar bietet den Kurs ab 24. April an.

Der ambulante Hospizdienst des Trägerwerks Soziale Dienste in Weimar plant in diesem Jahr wieder einen Vorbereitungskurs für die ehrenamtliche Begleitung sterbender Menschen. Dieser Lehrgang startet am kommenden Mittwoch, 24. April, unter dem Titel „Sterbende begleiten lernen“.

Der Befähigungskurs in Weimar sei eine Einladung, sich intensiv mit der Endlichkeit und dem Lebensende auseinanderzusetzen und in ehrenamtlicher Begleitung den Menschen zu begegnen, deren Leben sich dem Ende zuneigt, heißt es vom Trägerwerk Soziale Dienste. Interessenten könnten sich zur Anmeldung und für weitere Informationen an den Hospizdienst unter Telefon: 03643/853663 wenden. Dort werden dringend weitere ehrenamtliche Begleiter gesucht, heißt es in der Pressemitteilung.

red