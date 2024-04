Weimar. Alle Standorte des Blitzer-Marathons in und um Weimar im Überblick finden Kraftfahrer hier:

Allein in Weimar und im Weimarer Land will die zuständige Landespolizeiinspektion Jena beim diesjährigen bundesweiten Blitzer-Marathon Raser ertappen. Diese Aktion beginnt am Freitag, 19. April, in den frühen Morgenstunden und dauert bis in die Nacht hinein.

Zusätzliche Blitzer soll es den Angaben zufolge auf allen Thüringer Autobahnen geben, kündigte die Autobahnpolizei an. Konkrete Standorte in der Region nannte sie allerdings nicht. Darüber hinaus wachen Beamte der Landespolizeiinspektion sowohl auf Bundes- und Landesstraßen als auch innerorts in Weimar und im Weimarer Land, dass die Höchstgeschwindigkeiten eingehalten werden.

Angekündigt sind außerhalb der A 4 diese Standorte in der Region:

● Ortslage Ballstedt, L 1055

● Umpferstedt, B 87

● Buttelstedt, B 85

● Weimar, Kromsdorfer Straße

● Weimar, Carl-August-Allee

● Weimar, Rießnerstraße

● Bad Berka, Hexenberg, B 85

Pendler sollten sich überdies über die Kreisgrenze des Weimarer Landes auf zusätzliche Blitzer einstellen. So will die Landespolizeiinspektion Erfurt etwa in der Landeshauptstadt an der Weimarischen Straße im Einsatz sein. In der Stadt Jena selbst sind keine Kontrollstellen zum „Speedmarathon“ angekündigt worden.

red