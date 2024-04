Weimar. Malo Moray & His Inflatable Knee steht am Samstagabend auf der Bühne am Goetheplatz.

Virtuoses Kontrabassspiel mit Live-Electronics erleben Konzertbesucherinnen und -besucher am Samstagabend im Mon Ami. Am 20. April kommen Malo Moray & His Inflatable Knee nach Weimar. Los geht es um 20 Uhr.

Malo Moray & His Inflatable Knee heißt das 2020 gegründete Soloprojekt und experimentelle Ambient-Kollektiv des Leipziger Kontrabassisten, Multiinstrumentalisten und Konzeptkünstlers Martin „Malo“ Riebel. Zum Klang von Malo gehören selbst gebaute Synthesizer und weitere Instrumente aus der eigenen Werkstatt wie dem Shhiu.

Tickets für 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, gibt es im Vorverkauf unter monami-weimar.de oder in der Tourist-Information Weimar. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.

red