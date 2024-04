Weimar. Von Kunst in der Kirche bis Musik im Krankenhaus: Diese kommenden Termine sollte man kennen.

Festlicher Abschluss der Tiefurter Mühlenkonzerte

Die Wintersaison der Tiefurter Mühlenkonzerte findet ihren Abschluss mit einem Konzert von Studierenden. Am Sonntag, 21. April, 16 Uhr, spielen die Eleven der Weimarer Musikschule „Franz Liszt“ Stücke von Mozart, Donizetti und Strauss in der Alten Mühle. Durch die begrenzte Platzanzahl wird gebeten, die Karten im Voraus per E-Mail an wir@swpwe.de oder telefonisch unter 03643/8789217 zu reservieren. red

Vernissage für einen guten Zweck

In der Taubacher Kirche St. Ursula wird am Sonntag, 21. April, 17 Uhr, eine Kunstausstellung eröffnet. Hanna Aschenbach, Sylvio Hannig, Udo Jahn und Mathias Rößler steuern Werke für die Serie „Malen für Taubach“ bei. Die Vernissage wird von dem Blechbläserensemble des Musikgymnasiums Belvedere musikalisch umrahmt. Spenden, die an diesem Nachmittag gesammelt werden, kommen der Kirchgemeinde zugute. red

Klassik-Duo präsentiert sein neues Album

„Traum und Trauma“, das ist der Titel des neuen Albums von Friederike Starkloff und Endri Nini. Ihr Album erscheint zwar erst am 3. Mai, am Samstag, 20. April, 19.30 Uhr, sind sie jedoch schon bei einem Konzert im Festsaal Fürstenhaus in Weimar zu hören. Die Violinistin und der Pianist werden Werke von Schulhoff, Debussy, Janácek und Antheil spielen – Zeugnisse einer Epoche, die zerrissen und zugleich innovativ und zukunftsweisend gewesen sei. red

Montags-Konzert im Klinikfoyer

Das Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar lädt ein zum Montags-Konzert am 22. April, 16.30 Uhr. Pianist Michael Krause wird im Foyer der Klinik-Cafeteria ein vielseitiges Repertoire aus 100 Jahren Musikgeschichte präsentieren. Unter dem Titel „Ein Frühlings-Strauss“ wird seine Darbietung von Johann Strauss über Elton John bis hin zu den Beatles reichen. Der Eintritt ist frei. red

Geschichten-Workshop für Kinder

Unter dem Motto „Fabels of parting“ leitet die Künstlerin Giuliana Marmo einen Workshop für Kinder in der ACC-Galerie. Sie wird sich dabei mit den Kindern mit dem Thema Migration auseinandersetzen und zusammen Geschichten erarbeiten, die sie miteinander verbinden. Der kostenlose Workshop findet Samstag und Sonntag, 20. (14 bis 18 Uhr) und 21. April (10 bis 18 Uhr), statt. Eingeladen sind Kinder von sieben bis elf Jahren. Kinder verschiedener Nationalitäten sind willkommen. red