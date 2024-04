Weimar. Michael Roth (SPD) spricht über „Der gestörte Frieden – welche Hoffnung bleibt uns für Europa?“.

Fragen zum Thema „Der gestörte Frieden – welche Hoffnung bleibt uns für Europa?“ stellt sich am Samstag, 20. April, mit Michael Roth (SPD) der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. Darauf hat Weimars SPD hingewiesen. Das Gespräch beginne 17 Uhr in der Notenbank in der Steubenstraße 15 und werde vom OB-Kandidaten André Störr geführt.

Michael Roth war 2013 bis 2021 Staatsminister im Auswärtigen Amt. Frühzeitig habe er vor der Gefahr eines russischen Angriffs auf die Ukraine gewarnt und bereits im April 2022 Lwiw besucht. Ferner unterstütze Roth proeuropäische Initiativen in Armenien und Moldau und fordere eine härtere Position der EU gegenüber Serbien. Thema sei auch, wie es in Europa wieder eine Friedensordnung geben könne.

red