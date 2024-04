Späte Fröste sind auch in Mitteleuropa keine Seltenheit. Eine Möglichkeit, die zu diesem Zeitpunkt schon ausgetriebenen Weinstöcke vor der Kälte zu schützen, funktioniert über das Bedecken mit gefrierendem Wasser, was technisch über eine sogenannte Frostschutzberegnung realisiert werden kann. Wie ein gefrorener Weinberg im Frühling aussehen kann, das zeigt dieses Foto, welches am 4. April 2022 bei Chablis in Frankreich nach einem Temperatursturz aufgenommen wurde. © dpa | Thibault Camus/Archiv