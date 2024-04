Weimar. Niklas Wagner, Leiter des katholischen Forums, ist zu Gast in der Pfarrei Herz-Jesu in Weimar.

Im Superwahljahr 2024 lädt der Kirchortrat von Herz-Jesu zu einem Vortrag samt Gesprächsrunde nach Weimar. Am Dienstag, 23. April, referiert Niklas Wagner, Leiter des katholischen Forums, den Diskurs zum Thema Demokratie: ihre Definition, ihre Aufgaben und Herausforderungen. „Das, was für uns seit Jahrzehnten selbstverständlich und eine natürliche Errungenschaft des 20. Jahrhunderts erscheint – die Demokratie – wirkt heute fragil und bedroht“, teilen die Veranstalter, die Pfarrgemeinde Herz-Jesu in Kooperation mit dem Bildungswerk im Bistum Erfurt, mit. Die Grundprinzipien der Demokratie entsprächen auch den christlichen Werten. Daher gelte es, Demokratie zu verstehen und im besten Sinne zu nutzen. Beginn ist in der katholischen Pfarrei in der Paul-Schneider-Straße 3 um 19 Uhr.

red