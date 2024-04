Weimar. Auch in den kommenden drei Wochen wollen Weimarer sich gegen in weiten Teilen von der AfD geprägte Aufmärsche stellen.

Unter dem Motto „Suchet der Stadt Bestes, in memoriam Pfarrer Erich Kranz“ soll es auch an den kommenden drei Montagen Demos gegen die in weiten Teilen von der AfD geprägten Aufmärsche in Weimar geben. An der Premiere am 15. April hatten laut Organisator Johannes Bock rund 120 Menschen teilgenommen. Am 22. April soll einer Kundgebung ab 18.45 Uhr an der Ecke Goetheplatz/Geleitstraße ein Demo-Zug in die Wielandstraße und zum Herderplatz folgen.

red