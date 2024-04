Weimar. Poetry Slam und musikalische Führungen: diese kommenden Veranstaltungen sollte man kennen.

Wettkampf der Poeten im Mon Ami

Die Highslammer kehren zurück auf die Bühne im Mon Ami mit einem Poetry Slam. Poeten und Poetinnen werden am Sonntag, 21. April, 18 Uhr, mit ihren selbstverfassten Texten im Wettbewerb gegeneinander antreten. Sie müssen mit lustigen und nachdenklichen Versen ihre Zuschauer von sich überzeugen, denn diese entscheiden am Ende des Abends über Sieg oder Niederlage. Der Eintritt an diesem Abend kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. red

Neue Kunst in der Galerie Profil

Die aktuelle Ausstellung „Dynamische Statik“ von Beate Debus kann noch bis zum 25. April in der Galerie Profil in Weimar besucht werden. Sie umfasst Skulpturen, Zeichnungen, Collagen und Reliefs. Die nachfolgende Ausstellung eröffnet am Samstag, 27. April, 18 Uhr, und umfasst Bilder und Objekte der Reihe „Wahlverwandtschaften und Anverwandeltes“ von Ruth Tesmar. Als ehemalige Professorin für Künstlerisch-ästhetische Praxis fertigt Ruth Tesmar vor allem Druckkunst und Malereien an. Die Ausstellung wird durch eine Laudatio von Kulturwissenschaftlerin Renate Reschke eröffnet. Die Schau wird bis zum 13. Juni in der Galerie zugänglich sein. red

Musikalische Touren durchs Wittumspalais

„Klingendes Palais“, die mit Live-Musik auf historischem Instrument unterlegten Führungen im Wittumspalais, finden kommenden Samstag, 20. April, wieder statt. Ins Thema führen Ulrike Roesler, Cornelia Irmisch und der Pianist Bastian Uhlig ein, welcher die Führung musikalisch begleiten wird. Für die Termine um 11 Uhr und 15.30 sind noch Restkarten verfügbar unter www.tickets.klassik-stiftung.de. red