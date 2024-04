Weimar. Eine internationale Tagung der Klassik-Stiftung dreht sich um Leben und Werk des Wissenschaftsphilosophen

Zu Ehren des 100. Geburtstags von Wissenschaftsphilosoph Paul K. Feyerabend veranstaltet das Kolleg Friedrich Nietzsche in Weimar eine internationale Tagung. Unter dem Motto „Wissenschaft als Kunst. Paul K. Feyerabend und die Ästhetik der Erkenntnis“ wird der 1994 verstorbene Österreicher ein Wochenende lang von internationalen und nationalen Vortragenden besprochen.

Bereits am vergangenen Freitag begann die Tagung mit einem Vortrag von Helmut Heit und einer Tour durch das Nietzsche-Archiv. Am Samstag, 20. April, geht es mit insgesamt neun nationalen und internationalen Vorträgen im Goethe-National-Museum weiter. Themen sind beispielsweise Feyerabends Zeit in Weimar oder die „Paul K. Feyerabend Foundation“. Der Sonntag startet mit einem Vortrag von Katja Frimberger, unter dem Thema „Let‘s tell more strange stories! The cultivation of human happiness à la Bertolt Brecht and Paul Feyerabend“ wird sie ebenfalls über Feyerabend referieren. Daraufhin übernimmt Paul Hoyningen-Huene und spricht über „Paul Feyerabend and Marcel Duchamp“.

Die Tagung ist öffentlich und der Eintritt frei. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.klassik-stiftung.de

