Noch vor dem Beginn des eigentlichen Literaturfestivals am 23. April gab es am Freitag den Auftakt zu den Kinder-Lesarten. Autor Henning Kreitel stellte in der Stadtbücherei sein Kinderbuch „Keine Nüsse mehr für Familie Eichhorn“ vor.

red