Ettersburg. Literaturwissenschaftler Rüdiger Safranski stellt beim Ettersburger Gespräch seine neue Biografie über Franz Kafka vor.

Vor beinah 100 Jahren, am 3. Juni 1924, starb Franz Kafka. In großen Bildern schilderten seine Texte das Leben des Einzelnen in der modernen und absurd erscheinenden Gesellschaft. Philosoph und Literaturwissenschaftler Rüdiger Safranski hat eine Biografie geschrieben, die Kafka sehr sorgfältig entlang ausgewählter Erzählungen, Romane und Briefe erzählt. In „Um sein Leben schreiben“ nähert Safranski sich den großen Themen Franz Kafkas – Welt, Religion, Schuldgefühle, Vater, Sexualität – und spricht darüber beim nächsten Ettersburger Gespräch mit Manfred Osten am Dienstag, 23. April. Los geht es auf Schloss Ettersburg um 19 Uhr. Tickets für 12 Euro können reserviert werden unter schlossettersburg.de.

red