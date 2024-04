Weimar. Baustelle Am Hartwege geht in die nächste Phase. Gesamte Schule soll in den Winterferien bezogen werden.

Die Sanierung der Schulsporthalle Am Hartwege geht in die nächste Phase: Anfang des nächsten Monats soll an der Halle das Richtfest begangen werden können, teilte die Stadt am Montag mit. Vorgesehen sei dies am 6. Mai. Die Halle war entkernt worden, statt sie abzureißen und neu zu bauen. Zuletzt war geplant, dass die komplett sanierte Schule in den nächsten Winterferien von der Jenaplan-Schule bezogen wird.

red