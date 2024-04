Weimar. Mit Improvisationen siegen: Musiklehramtsstudierende treten in Weimar beim Bundeswettbewerb „Schulpraktisches Klavierspiel Carl Bechstein“ gegeneinander an.

Bereits zum 16. Mal findet bakd der Bundeswettbewerb „Schulpraktisches Klavierspiel Carl Bechstein“ der Hochschule für Musik in Weimar statt. Insgesamt 18 angehende Musiklehrer und -lehrerinnen werden vom 25. bis 28. April im Saal am Palais gegeneinander antreten und ihre Fähigkeiten am Klavier sowie ihre Stimme präsentieren. Bei dem öffentlichen Eröffnungskonzert am Donnerstag, 25. April, um 20 Uhr, wird zudem Helmut Lörscher solo am Klavier zu erleben sein.

Mit Kompetenzen am Konzertflügel in freier Improvisation müssen die Teilnehmenden in den Kategorien Liedspiel, Partiturspiel sowie Vom-Blatt-Spiel überzeugen. Die sechsköpfige Jury unter Vorsitz von Ortwin Nimczik wählt den Sieger und vergibt Preise in den verschiedenen Kategorien. Der Gesamtsieger erhält 1500 Euro Preisgeld. Der Wettbewerb wird in diesem Jahr durch die „Carl Bechstein Stiftung“ gefördert.

Die Preisträger werden den Wettbewerb am Sonntag, 28. April, um 10 Uhr mit einem Konzert abschließen. Der Eintritt für dieses Konzert ist frei. Die Eintrittskarten für das Eröffnungskonzert am 25. April kosten 20 Euro, ermäßigt 15 Euro und können an der Tourist-Information Weimar sowie an der Abendkasse gekauft werden.

red