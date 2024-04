Weimar. Vom Goethes Romanzen bis zum Liebesleben der Vögel: Diese Termine sollte man kennen.

Goethes Frauen und ein mutmachendes Kabarett

Christiane Vulpius und Charlotte von Stein stellt das Theaterstück „Goethe und seine Weimarer Frauen“ am Dienstag, 23. April, im Palais Schardt in den Mittelpunkt. Gabriele Lenhardt und Alexander Voynov inszenieren um 18 Uhr im Goethepavillon eine szenische Zeitreise mit Musik. Am gleichen Abend, um 20 Uhr, geht es wieter mit „Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!“, einem Kabarettprogramm von und mit Robby Mörre. Trotz aller Krisen und kleinen Gefahren im Leben, von Glyphosat im Bier, Antibiotika im Huhn, Feinstaub in der Luft, will Mörre Mut machen – Mut zum Überleben.

Pilgerstätte für Liszt-Anhänger in Weimar

Die Weimarer Hofgärtnerei avancierte im späten 19. Jahrhundert zu einer kulturellen Pilgerstätte, denn Großherzogin Sophie hatte keinem geringeren als Franz Liszt dort einen zweiten Wohnsitz eingerichtet. Musikwissenschaftlerin Ulrike Roesler spricht darüber bei einem Vortrag am Donnerstag, 25. April, 17 Uhr, im Stadtmuseum Weimar. „Im Wagnerischen Luxus der Großherzogin Sophie. Liszts späte Jahre in Weimar“ blickt auf die detaillierte Berichterstattung in den Musikzeitschriften der Zeit, in der der Heroe und Meister zunehmend in den Vordergrund rückt.

Zwischen Monogamie und Harem im Vogelreich

Vom Liebesleben der Vögel können Menschen einiges lernen, glaubt Naturwissenschaftler Ernst Paul Dörfler. Wie, das erklärt er am Donnerstag, 25. April, um 18.30 Uhr bei einer Lesung in der Literaturetage in Weimar. Dort stellt er sein neues Buch „Das Liebesleben der Vögel“ vor. In Beziehungsfragen ist die Diversität unter den Gefiederten beachtlich: Es gibt dauerhaften Bindungen, Saisonehen und One-Minute-Stands, streitsüchtige Paare, emanzipierte Weibchen, Scheinweibchen und Feministen unter den Männchen. Der Eintritt kostet 5 Euro auf Spendenbasis.

Spielplanänderung im Theater im Gewölbe

Bei Goethe bleibt es, doch statt Ulrike von Levetzow kommt am Dienstagabend, 23. April, Herzogin Anna Amalia auf die Bühne des Theaters im Gewölbe. Krankheitsbedingt wird der Spielplan umgestellt. Um 21 Uhr läuft das Stück „Goethe und Anna Amalia“ in dem die Herzogin mit ihrer Vertrauten Luise von Göchhausen über das hartnäckige gerücht plaudert, dass sie und der Dichterfürst ein leidenschaftliches Liebespaar gewesen seien.

red