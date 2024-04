Weimar. Im Vorfeld des legendären Rennens gibt es am kommenden Wochenende einen Selbstbau-Workshop. Ehrenamtliches Orga-Team sucht noch freiwillige Helfer.

Es gehört mittlerweile zum 1. Mai in Weimar wie rote Nelken: Der „SpaceKidHeadCup“ – das inzwischen legendäre Seifenkistenrennen am Tag der Arbeit. Und am kommenden Mittwoch gibt es besonders großen Grund zum Feiern. „Nach den erfolgreichen letzten Jahren feiert das beste Seifenkistenrennen auf dem Planeten Weimar sein 30. Jubiläumsrennen“, teilte das Orga-Team in einer Presseinformation mit.

Erstes Rennen startet als Hommage als Juri Gagarin

Die wackeren Rennfahrerinnen und Rennfahrer werden wieder die Windmühlenstraße herunter düsen. Der Originalname des Rennens „SpaceKidHeadCup“ leite sich übrigens vom ersten Weimarer Seifenkistenrennen ab, das als Hommage an Juri Gagarins Flug in den Weltraum stattfand.

Statt dem Weg ins All nachzustreben, werden wieder kreative Kapitäne für U-Boote und farbenfrohe Wasserkreaturen gesucht. Sie versuchen, in den Kategorien „Style” und „Speed” einen der heißbegehrten Pokale zu ergattern. Das sorgt in jedem Jahr für eindrucksvolle Gerätschaften, die oft mit der klassischen Seifenkiste nicht mehr viel zu tun haben.

Die Anmeldung der Kisten beginnt am 1. Mai um 10 Uhr. Ob der Raumflugkörper letztendlich für die Fahrbahn taugt, wird durch das Tüv-Team kurz vor dem endgültigen Start (13 Uhr) geprüft. Ab 21 Uhr gibt es im alten Speicher die Jubelfeier, um die mutigen Pilotinnen und Piloten gebührend hochleben zu lassen.

Studierende zeigen Piloten Kniffe für die Kisten

„Doch das alles muss im Voraus gut geplant werden und natürlich auch seine Ordnung haben“, betonte das Orga-Team. Schon immer werde das Rennen von Studierenden ehrenamtlich organisiert und könne nur „durch die vielen, großartigen, freiwilligen Helferinnen und Helfern ausgetragen werden“, heißt es weiter in der Presseinformation. So werde auch in diesem Jahr, nämlich am Wochenende 27./28. April jeweils ab 10 Uhr, einen Seifenkisten-Bau-Workshop im Hinterhof des Van-de-Velde-Baus der Bauhaus-Universität geben, der von Studierenden der Uni durchgeführt werde. Hier können wild entschlossene Pilotinnen und Piloten mit weniger Erfahrung helfende Hände, denkende Köpfe und passende Materialien finden, die natürlich recycelt seien. „Wer seine eigene helfende Hand beim Auf- und Abbau der Party oder dem Seifenkistenrennen verleihen kann“, der kann sich zudem beim Orga-Tea, melden. Das sei per Mail an skhc@kulturtragwerk.de möglich oder auf der Webseite schichten.skhc.de.

Einrichtungen und Firmen leisten Unterstützung

Nicht nur unter den Studierenden findet der „SpaceKidHeadCup“ Unterstützung, betonten die Organisatoren und zitieren Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) mit diesen Worten: „Mittlerweile ist das Seifenkistenrennen ein fester Bestandteil der Weimarer Kulturszene geworden.“ Zu den Unterstützern gehören darüber hinaus viele Weimarer Einrichtungen und Unternehmen, darunter die Bauhaus-Uni, die Stadtwerke, der StuKo der Uni, die Stadt sowie der Kommunalservice, ferner die Sparkasse Mittelthüringen, das Studierendenwerk, die Johanniter und der Verein „KulturTragWerk“. Wer das Spektakel finanziell unterstützen möchte, kann die auf der Webseite skhc.de angegebene Kontoverbindung mit dem Betreff „SpaceKidHeadCup“ verwenden.

red