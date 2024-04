Weimar. Im Mon Ami werden Rachel Newton und Lauren MacColl zu erleben sein. Auf Harfe und Geige werden Lieder gespielt, die sich mit den Hexenverbrennungen in Schottland auseinandersetzen.

Zeitgenössische britische Folk Music bringen Rachel Newton und Lauren MacColl am Donnerstag, 25. April, nach Weimar. Im Mon Ami spielen damit ab 20 Uhr zwei der bekanntesten Folkmusikerinnen Schottlands. Von Kindheit an miteinander befreundet, kennt man sie aus Soloprojekten wie The Shee und The Furrow Collective sowie aus Salt House und Rant. Als Duo touren sie aktuell mit „Heal & Harrow“, ein Projekt, das sich mit der Hexenverbrennung in Schottland befasst.

Sängerin und Harfenistin Rachel greift für ihre Inspiration auf jahrhundertealte Gedichte und Balladen zurück, die sie dann in stilistisch zeitgemäße Kompositionen hineinarbeitet. Dabei entsteht ein vielschichtiger Sound, der sowohl ambitioniert als auch originell klingt. Lauran MacColl wird in der Fachwelt für ihr ausdrucksstarkes Geigenspiel geachten und sorgt im Duo für einfühlsame Arrangements. Zu hören sein werden Lieder aus dem gemeinsamen Projekt und aus den jeweiligen Soloalben.

Tickets für das Konzert von Rachel Newton und Lauren MacColl kosten 20 Euro an der Abendkasse, sowie 15 Euro im Vorverkauf, ermäßigt 12 Euro, in der Weimarer Tourist-Information sowie online unter monami-weimar.de.

