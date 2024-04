Weimar. Die Wahlweimarerin Christiane Melzer hat mit ihren Bildern eine Sonderausstellung gestaltet.

Viel mehr als ein Freizeitvertreib ist das Malen für Christiane Melzer ein Ventil für die kreative Lust, die sie im Job nie ausleben konnte. Im Deutschen Bienenmuseum in Weimar zeigt sie aktuell ihre Bilder in der Ausstellung „Die Kunst und das Leben“. Vornehmlich Landschaftszeichnungen zeigen ihren Blick auf die Natur. Inspirieren lässt sich die gebürtige Naumburgerin unter anderem im Ilmpark, dem Weimarhallenpark und im Schlosspark Belvedere in ihrer Wahlheimat Weimar.