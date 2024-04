Weimar. Von „Moon River“ bis „Fly me to the Moon“: Zauberhaft außerirdisch soll der Mondschein-Ball der Thüringer Tanzakademie werden. Der Vorverkauf hat begonnen.

In der Thüringer Tanzakademie laufen die Vorbereitungen für den Mondschein-Ball, zu dem am 15. Juni in die Weimarhalle eingeladen wird. Der Vorverkauf für den Abend mit dem Motto „Wenn Sterne Walzer tanzen“ hat begonnen. Erwartet werden Musiker Hans Raths und Astrophysiker Harald Lesch, die den Abend eröffnen. Dann spielt das Moonlight Orchestra passende Nummern, von „Moon River“ bis „Fly me to the Moon“. Die Ballrunden werden von Gesang und Moderation von Eva-Maria Ortmann und Patrick Rohbeck umrahmt. Zu sehen gibt es zudem Showtänze und akrobatische Luft- und Tanzartistik des Circus Gaudimus.

Tickets können reserviert werden unter thueringer-tanz-akademie.de und unter Tel.: 03643/777377

