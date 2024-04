Weimar/Mons. Beim Wettbewerb „Accordéons-nous“ in Mons konnte gleich drei Weimarer Talente jubeln. Sie führen die Siegesserie der Musikhochschule Franz Liszt fort.

Im belgischen Mons haben zwei Weimarer einen Erfolg gefeiert: Die Musikstudenten Taiga Nabeshima an der Klarinette und Leonard Friese am Akkordeon gewannen den ersten Preis in der Kategorie Kammermusik beim Wettbewerb „Accordéon-nous“. Der zweite Preis in der klassischen Kategorie ging ebenfalls nach Weimar, und zwar an den Akkordeonstudenten Ingmar Rosenthal.

In den Wertungsrunden mussten die Musiker Werke aus unterschiedlichen Stilepochen aufführen und sich unter 50 Teilnehmenden aus 13 asiatischen und europäischen Ländern durchsetzen. Es galt eine 14-köpfige Jury zu überzeugen. Bereits im letzten Jahr gab es zwei erste Preise für Studierende der Hochschule für Musik „Franz Liszt“.

red