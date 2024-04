Weimar. Quartett des Thüringer Bach Collegiums spielt Kompositionen und Rekonstruktionen von Johann Ernst von Sachsen-Weimar.

Werke von Johann Ernst von Sachsen-Weimar spielt das Thüringer Bach Collegium zum Abschluss der Konzertreihe „Auftakt“ am Freitag, 26. April, um 19.30 Uhr in der Weimarer Jakobskirche. Denn der Adlige war nicht nur Regierungsoberhaupt in Sachsen-Weimar, sondern auch Komponist – kurzum „Ein genialer Prinz“, wie der Titel des Konzerts lautet.

Das Quartett aus Gernot Süßmuth und Raphael Hevicke (Violinen), Dagmar Spengler-Süßmuth am Violoncello und Christian Stötzner am Continuo, wird die „Konzerte op.1 Nr. 1-5,7“, die „Rekonstruktion nach BWV 595/984“ und die „Rekonstruktion nach BWV 983“ spielen. Tickets für 25 Euro, ermäßigt 20 Euro, gibt es an der Konzertkasse und in der Tourist-Information Weimar.

