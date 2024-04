Weimar. Von Musik und Gesang zu künstlerischen Workshops – Das steht an in Weimar.

Nachwuchstalente im Forum Seebach

Musikalische Nachwuchstalente sorgen für Unterhaltung im Forum Seebach. Zunächst sind am Freitag, 26. April, um 16 Uhr die Gesangsschülerinnen und -schüler von Marietta Zumbült zu hören, dem Hochbegabtenzentrum des Musikgymnasiums angehören. Am Montag, 29. April, spielen Studierende der Musikhochschule aus der Klasse von Trompeter Uwe Komischke um 16 Uhr.

Freie Plätze in Kunstworkshops

Die Mal- und Zeichenschule macht aufmerksam auf freie Plätze in einigen ihrer Kurse. So wird ab 31. Mai der Kurs „Alabaster, ein Stück Toskana“ angeboten. Frank Mühlfriedel gibt darin einen Einstieg in die Bildhauerei. Tina Wagner beginnt am 1. Juni mit ihrem Workshop zur Technik der Cyanotypie, auch Eisenblaudruck genannt. Auch für den Pleinair-Workshop „Im Lichte besehen“ mit Harald Reiner Gratz ab 7. Juni sind noch Plätze frei. Anmeldung unter www.malschule-weimar.de.

Workshop mit Musikproduzent

Klangcollagen werden am 26. und 27. April in einem Workshop mit Musikproduzent Kay Kalytta erstellt. Aus verschiedenen Aufnahmen, sogenannten Field Recordings, werden mit einem Modular Synthesizer und Soundmodulen Klangmuster erstellt. Der Workshop bietet ohne spezielle Vorkenntnisse die Möglichkeit, mit Ton zu experimentieren. Los geht es um 17 Uhr bei Klangradar Weimar (Fuldaer Straße 185). Interessierte melden sich an unter info@literarische-gesellschaft.de

red