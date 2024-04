Weimar. Vom Sportprogramm bis zur Peru-Reise: Das steht diese Woche an in Weimar.

Wandernd und turnend in den Frühling

Zu einer Frühlingswanderung in Weimar lädt der Stadtsportbund zusammen mit dem Hochschulsportverein am Freitag, 26. April, ein. Ab 10 Uhr geht es vom Parkplatz in Belvedere auf einer rund acht Kilometer langen dreistündigen Tour zum Hainturm und zurück zum Parkplatz. Ein Calisthenics-Schnuppertraining wird am Dienstag, 30. April, im Wimaria-Stadion angeboten. Dabei geht es darum, mit dem eigenen Körpergewicht zu turnen und zu trainieren. Dazu wird die Calisthenics-Anlage oberhalb der Tribüne genutzt. Los geht es um 16 Uhr. Beide Angebote sind kostenfrei nach Anmeldung unter info@ssb-weimar.de oder unter Tel.: 03643/743156

Neuer Ort für Sitzen im Schwitzen

Das Sportangebot „Schwitzen im Sitzen“ ist in dieser Woche wieder in Weimar-Nord gestartet. Der Kurs ist in die Räume des ehemaligen Aqua Relax umgezogen, nachdem das Awo-Stübchen und die Räume des Schwerhörigenbundes Weimar-Nord nicht mehr den nötigen Platz für die insgesamt 50 angemeldeten Teilnehmenden hergab. Das Ausweichquartier stellt die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Weimar bereit.

Tipps zu Neuerungen in Whatsapp

„Was gibt’s Neues in Whatsapp?“, das erklärt am Montag, 29. April, um 14 Uhr ein Mediencoach im Haus Clara der Caritas. Zu diesem kostenfreien Smartphone-Kurs lädt der Ortsteilrat Oberweimar-Ehringsdorf ein und bittet um Anmeldung bis 26. April. Ein eigenes Smartphone sollte dafür mitgebracht werden. Anmelden unter Tel.: 03643/494399 und per E-Mail an info@ortsteil-owe.de.

Oberbürgermeister in Tröbsdorf

Gelegenheit zum Gespräch mit Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) gibt es am Mittwoch, 24. April, bei der Bürgersprechstunde in Tröbsdorf. Darüber informiert Ortsteilbürgermeister Matthias Hopf (parteilos), der dazu um 17 Uhr in sein Büro bei der Festhalle einlädt.

Fahrlehrer gibt Senioren Tipps

Um sicheres Fahren im Alter geht es bei einem Vortrag von Fahrlehrer Arndt Markert am Donnerstag, 25. April, 14 Uhr im Rotkreuz-Zentrum in der Weimarer Marktstraße. Kostenfrei und ohne Voranmeldung gibt er Tipps aus der Praxis.

Peru in Bildern und Anekdoten

Im Gemeinderaum der St. Stephanuskirche in Schöndorf berichtet Hans-Christoph Schilling am Mittwoch, 24. April, um 14.30 Uhr von seiner Reise nach Peru. Mit viel Bildmaterial im Gepäck erzählt er von Land und Leuten, Wüste und Regenwald, Hochgebirge und Meer. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.

red