Weimar. Die Samba-Gruppe Escola Popular startet neuen Trommel-Kurs im Gemeindezentrum in Weimar-West. Willkommen sich Jugendliche wie Erwachsene.

Wer mehr Rhythmus in seine Freizeitgestaltung bringen möchte, kann sich ab 29. April im Gemeindezentrum in Weimar-West an den Trommeln ausprobieren. Am Montag startet der neue Anfängerkurs für afro-brasilianische Perkussion, den die Weimarer Sambagruppe Escola Popular in Kooperation mit der Evangelischen Jugend Weimar fortan immer zum Wochenstart von 17 bis 19 Uhr ausrichtet.

Nach und nach werden grundlegende Stimmen auf den Instrumenten und später auch erste Breaks vermittelt. Dafür gibt es Originalinstrumente aus Brasilien. Eingeladen sind alle Menschen ab zwölf Jahren, nach oben gibt es keine Altersgrenze. „Manche Menschen glauben ja, dass sie kein Rhythmusgefühl hätten – diese Sorge ist aber total unbegründet“, sagt der Leiter Stephan Müller, der seit 2003 brasilianische Samba-Perkussion spielt und auch während seines vierjährigen beruflichen Aufenthalts in Brasilien weitere musikalische Erfahrungen gesammelt hat. „Man muss es nur ausprobieren – so ist das hier und genauso auch in Brasilien. Etwas von dieser Begeisterung, die ich in den letzten 21 Jahren erlebt habe, möchte ich gerne weitergeben.“

Interessierte melden sich an unter stephan@escola-popular.de oder unter Tel.: 0163/5256595

red