Der mobile City Skyliner in abendlicher Beleuchtung am Kopstadtplatz in Essen.

Aus für Skyliner, Flohmarkt und Seifenkistenrennen

Der City Skyliner kommt in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr nach Weimar. Das Gastspiel der größten mobilen Aussichtsplattform der Welt von Anfang Mai bis Ende Juni könne wegen der Maßnahmen zur Corona-Prävention nicht stattfinden, hieß es am Dienstag in der Stadtverwaltung. Ob sich im Laufe des Jahres ein Ersatztermin finde, sei fraglich. Nicht stattfinden werden das Seifenkistenrennen und der Kasseturm-Flohmarkt sowie die DGB-Kundgebung am 1. Mai.