Einen „kleinen Umweg“ musste der flüssige Beton nehmen, bevor er an seinem Zielort in der Stedtener Baugrube ankam.

Stedten/Ilm. Der Ersatzneubau für den Kindergarten im Kranichfelder Ortsteil Stedten an der Ilm hat am Donnerstag ein wichtiges Etappenziel genommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betonplatte für Kita-Neubau gegossen

Ein wichtiges Etappenziel im Ersatzneubau des Kindergartens in Stedten an der Ilm ist erreicht: Die mit dem Tiefbau beauftragte Firma B & V aus Apolda goss am Donnerstag den Beton für die Bodenplatte. Den Unterbeton, die sogenannte Sauberkeitsschicht, hatten die Arbeiter bereits Anfang des Monats aufgebracht. Der nunmehrige Guss war ein Spektakel: Die Betonmischer-Lkw konnten nicht bis direkt an die Baugrube heranfahren, deshalb war eine imposante Zuleitung notwendig, um das Material fließen zu lassen.