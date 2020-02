Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Selfie mit Bach in der Tourist-Info Weimar

In der Tourist-Info empfängt bis Ende März ein großer Bruder des Playmobil-Bach die Besucher und macht so auf die Thüringer Bachwochen und das musikalische Weimar-Thema aufmerksam. Wer möchte, kann sich mit „Bach“ ablichten – und mit etwas Glück Karten gewinnen. Die Thüringer Bachwochen und die Weimar GmbH verlosen zwei Freikarten für das Konzert Ensemble Jupiter & Thomas Dunford am 12. April, 16 Uhr, in der Stadtkirche und zwei Freikarten für die Stadtführung „Bach – ein barockes Genie“ am 12. April, 13.30 Uhr.