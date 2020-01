Weimar. Die Bahn will die Ausbaustrecke Weimar – Gera – Gößnitz erst ab 2026 in Angriff nehmen.

Elektrifizierung am Webicht erst in der Vorplanung

Erst ab 2026 will die Bahn die Ausbaustrecke Weimar – Gera – Gößnitz elektrifizieren. So lange dauern die Vorbereitungen, obwohl die Aufgabe seit 2018 im Bundesverkehrswegeplan höchste Priorität hat. Der 115 Kilometer lange Abschnitt der Mitte-Deutschland-Verbindung ist derzeit erst in der Vorplanungsphase. Für dieses Frühjahr sind nach Bahnangaben immerhin erste Bürgerforen zur Information der Öffentlichkeit geplant. – Das Bild zeigt einen Regionalzug am Webicht.