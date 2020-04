Tiefbauarbeiten in der Bornstraße von Süßenborn. Hier werden die Freileitungen durch Erdkabel ersetzt.

Süßenborn. Die Stadtwerke lösen weitere Freileitungen in Süßenborn ab.

Erdkabel für den Strom in Weimars Bornstraße

Von der Bachgasse in die Bornstraße sind die umfangreichen Tiefbauarbeiten in Süßenborn seit Montag weitergezogen. Die enge Straße ist deshalb voll gesperrt. Die Stadtbuslinie 9 fährt bis zum Ende der Arbeiten nur bis zur Ersatzhaltestelle an der Landhausallee und zurück. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag der Stadtwerke Weimar und sind bis Freitag nach Ostern angesetzt. Sie sollen die Freileitungen ablösen und die Stromkabel unter die Straße bringen. Auftragnehmer ist die Firma Spie.