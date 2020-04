Weimar. Kinder vom Salus-Pflegeteam bastelten für eine Senioren-WG in Weimar-West.

Geschenke direkt vom Hasen

Kleine Ostergeschenke haben die Kinder von Mitarbeiterinnen der Salus-Pflege für die von ihren Eltern betreuten Senioren gebastelt. Die Idee stammte von der stellvertretenden Pflegedienstleiterin Susann Becker, die deshalb Gründonnerstag mit ihren Kolleginnen im Osterhasen-Kostüm unterwegs war. Sie brachten die kleinen Geschenke in die Wohngemeinschaft an der Kaunaser Straße, danach erhielten die Patienten in der ambulanten Pflege ihr Präsent. – Auch die Patienten und Bewohner der WG müssen derzeit auf direkten Kontakt zu Kindern und Enkeln verzichten. Der Pflegedienst ist oft der einzige direkte Kontakt.