Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grüne kritisieren Haushaltssperre

Die laufenden Baumaßnahmen der Stadt Weimar sollen nicht am drohenden Millionenloch scheitern. Das sagte die Beigeordnete Claudia Kolb auf Anfrage. So seien nach der Submission für den Sophienstiftsplatz auch Gebote eingegangen. Die Ossietzkystraße werde mit dem II. Bauabschnitt fortgesetzt. Für die Villa Lustig gehe sie weiterhin von einem Umzug Ende April aus, auch wenn es derzeit an Prüfingenieuren zur Abnahme mangele.

Widerspruch meldeten die Bündnis-Grünen an. Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt würde lieber Großprojekte wie die Ossietzkystraße verschieben und viele kleine Maßnahmen, wie Bänke, Baumpflanzungen oder Radwege, umsetzen.