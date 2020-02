Ein Bagger beseitigt die letzten Stufen des alten Treppen- und Fahrstuhltraktes am Langen Jakob in Weimar.

Mitteltrakt am Langen Jakob ist Geschichte

Am Studentenwohnheim Langer Jakob sind die letzten Stufen des alten Treppenhaus- und Fahrstuhltraktes entfernt worden. Damit stehen der Elfgeschosser rechts und der Zwölfgeschosser links jetzt vollkommen separat. Im Zuge der Sanierungsvorbereitung war entdeckt worden, dass sie nicht fest miteinander verbunden, sondern statisch eigenständig sind. Das ermöglichte, den alten Trakt von oben bis unten zu entfernen. Er wird durch eine vollverglaste Variante für Treppen und zwei Fahrstühle ersetzt. Die Aufzüge halten dann an allen Wohnbereichen, die so barrierefrei erreichbar werden.