Ballstedt. Am Sonntag, 12. Januar, wird ab 14 Uhr im Landhotel „Zur Tanne“ in Ballstedt einmal mehr nach allen Regeln der Kunst gereizt und gestochen.

Preisskat am Sonntag in Ballstedt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Preisskat am Sonntag in Ballstedt

Das Landhotel „Zur Tanne“ setzt am Sonntag, 12. Januar, seine Preisskat-Tradition fort: Ab 14 Uhr bittet die Wirtsfamilie Röder wieder alle interessierten Kartenspiel-Freunde an die Vierertische. Ausgeschrieben sind zwei Serien mit je 48 Spielen. Das Startgeld von zehn Euro pro Teilnehmer sowie das „Abreizgeld“ der ersten Runde fließen komplett in den Preisgeld-Topf und werden am Ende unter den punktbesten Spielern ausgeschüttet.

Sonntag, 12. Januar, 14 Uhr, in Ballstedt, Landhotel Zur Tanne, Im Dorfe 29