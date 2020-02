Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rosen in allen Farben und Varianten zum Valentinstag

Hochbetrieb herrschte am Donnerstag in Weimars Blumenläden. Vor dem Valentinstag hatten viele Kunden auch in der „Bunten Blumenwelt“ von Christine Haase blühende Aufmerksamkeiten bestellt. Bei der Floristin aus der Brennerstraße und ihrer Kollegin Melanie Neupert waren zu diesem Anlass natürlich Rosen in allen Farben und Varianten die Favoriten.