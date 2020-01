Die Bratsche erklingt in einem Konzert im Forum Seebach in Weimar.

Was Wann Wo in Weimar

Bratsche im Konzert

Zu einem Bratschenkonzert wird am Freitag, 24. Januar, 16 Uhr, ins Forum Seebach an der Tiefurter Allee 8 eingeladen. Es spielt ein Masterstudent aus der Klasse von Frank Strauch.

Sprechstunde

Andreas Leps, Vorsitzender der Stadtratsfraktion der Grünen und des Bau- und Umweltausschusses, lädt am heutigen Dienstag, 21. Januar, zur Sprechstunde zu Fragen rund um den städtischen Haushalt 2020 ein: Rede und Antwort steht Leps von 12 bis 14 Uhr in der Geschäftsstelle am Burgplatz 5.

„BauMusik“

Die Vortragsreihe „BauMusik“ an der Bauhaus-Uni Weimar wird am Donnerstag, 23. Januar, 19 Uhr, im Hauptgebäude an der Geschwister-Scholl-Straße 8 (Raum 105) fortgesetzt. Es referiert Heinrich Eustrup, Vorstandsvorsitzender der pbr, Planungsbüro Rohling.

Vortrag in der VHS

Respekt, Nähe und Grenzen in der Erziehung sind am Donnerstag, 23. Januar, 19.30 Uhr, in der Volkshochschule (VHS) am Graben 6, Raum 202, Thema eines Vortrags von Kirsten Sommer. Anhand praktischer Beispiele aus dem Alltag werden in diesem Kurs verschiedene Themen behandelt.

Der letzte Weg

Der nächste Termin für die Bestattung von Tot- und Frühgeborenen findet am Samstag, 25. Januar, 9 Uhr, auf dem Weimarer Hauptfriedhof statt. Das gab das Klinikum Weimar bekannt. Treffpunkt ist vor der Trauerhalle.

Tag der offenen Tür

Zum Tag der offenen Tür lädt am Samstag, 25. Januar, 10 bis 13 Uhr, die Kisum-Musikschule an der Berkaer Straße 43 ein. Instrumente können ausprobiert werden, die Lehrer geben Auskunft. Um 10 Uhr findet ein Kinderkonzert statt, um 12.30 Uhr spielt die Schülerband.