Weimars Erfolge des Sommers nicht aufs Spiel setzen

Die Stadt Weimar ist bisher vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen. So schätzt die Stadtverwaltung die vergangenen Monate in einer Pressemitteilung ein. Sie erinnert, dass die niedrigen Weimarer Infektionszahlen vor einigen Tagen bundesweit zu größerer medialer Aufmerksamkeit geführt hatten.

„Die Weimarerinnen und Weimarer haben gemeinsam mit dem Gesundheitswesen und den Rettungsdiensten an einem Strang gezogen“, wird Oberbürgermeister Peter Kleine zitiert. „Für das von der überwiegenden Mehrheit der Bürgerschaft an den Tag gelegte Verantwortungsbewusstsein möchte ich mich im Namen des Krisenstabes sehr herzlich bedanken“, betont Peter Kleine.

Bürgermeister Ralf Kirsten unterstreicht: „Dass wir auf die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger setzen können, hatte auch der Zwiebelmarkt bewiesen. Trotz Pandemie-Bedingungen konnten wir ein Volksfest mit 75.000 Gästen begehen, aus dem nicht eine einzige Corona-Infektion resultierte. Dazu haben an wichtiger Stelle auch die Gastronomen mit ihren Hygienekonzepten beigetragen. Ohne dieses abgestimmte Vorgehen wären diese Konzepte nicht so erfolgreich umgesetzt worden. Auch den Gastronomen daher noch einmal herzlichen Dank“, so der Bürgermeister, der zugleich auch Leiter des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse ist.

Angesichts der auch in Weimar deutlich steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen bat der Stab die Bevölkerung, die Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin ernst zu nehmen und auch im privaten Bereich auf die „AHA+L-Regeln“ (Abstand + Hygiene + Alltagsmasken + Lüften) zu achten sowie – soweit es geht – soziale Kontakte zu minimieren.

„Wir alle dürfen nicht müde werden, alles zu tun, um die nun stark steigenden Infektionszahlen auch in Weimar unter Kontrolle zu halten. Deshalb appelliere ich an jede und jeden Einzelnen in unserer Stadt, mit seinem und ihrem verantwortlichen Verhalten Solidarität und Gemeinschaftssinn zu beweisen“, mahnte der Oberbürgermeister. „Sie helfen damit, weitergehende einschneidende Maßnahmen zu vermeiden und Leben zu retten. Tun Sie bitte alles, um eine Corona-Infektion zu vermeiden oder weiterzugeben“, bat Peter Kleine eindringlich.

Infos zur Corona-Prävention in Weimar: https://stadt.weimar.de/aktuell/coronavirus/