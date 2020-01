Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohin in Weimar und Region?

Tuba Libre im Kesselsaal

Die Weimarer Blaskapelle Tuba Libre hat sich die befreundeten Brazzbanditen aus Leipzig zu einem Freundschaftsspiel eingeladen. Der musikalisch-sportliche Wettstreit steigt am Samstag, 25. Januar, im Kesselsaal des E-Werkes. Los geht es 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Nach den Konzerten legt DJane Schuchi zum Tanz auf.

DNT-Spielplan geändert

Wegen eines voraussichtlich längeren Krankheitsfalls im Team hat das DNT die Premiere für die Neuproduktion „Vor Sonnenaufgang“ auf den Herbst verschoben. Der ursprüngliche Termin am Donnerstag, 23. Januar, im E-Werk ist ersatzlos abgesagt. Anstelle der zwei Folgevorstellungen zeigt das DNT am Donnerstag, 30. Januar, das Theaterprojekt „Familienfest“ sowie am Dienstag, 18. Februar, das Stück „Das Recht des Stärkeren“ von Dominik Busch. Beginn: jeweils 20 Uhr in der Studiobühne.

Doku zur Bücherverbrennung

Ein Projekt namens „Verbrannte Orte“ macht am Dienstag, 28. Januar, Station in Niedergrunstedt. Der Fotograf Jan Schenck fertigt auf der Höhe am Ortsrand Aufnahmen vom Schauplatz einer Bücherverbrennung am 21. Juni 1933. Er will an alle bekannten Schauplätze in einem Online-Atlas erinnern.

Ettersberg-Wanderung

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder aus Sachsen-Anhalt startet am Samstag, 25. Januar, zu einer öffentlichen Wanderung über den Ettersberg. Treffpunkt ist 10 Uhr am Eingang zur Prinzenschneise von der B85. Die dreistündige Exkursion soll für den Erhalt von Arten- und Strukturreichtum im Forst werben.