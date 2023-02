Zwei Schwerverletzte bei Auseinandersetzung in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Bei einem handfesten Streit sind in der Nacht mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Vier Personen sind in der Nacht zu Mittwoch in der Gothaer Straße in Bad Langensalza in Streit geraten. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, eskaliert der Streit gegen Mitternacht. Eine Frau wurde während der Konfrontation an einem Arm schwer verletzt. Eine weitere Person wurde durch ein Messer am Rücken und en einem Oberschenkel verletzt. Beide Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich und wurden in einem Klinikum behandelt.

Ein Großaufgebot an Polizeikräften ermittelte bis in den frühen Morgen zu den Geschehnissen und leitete zwei Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Darüber hinaus kam es durch die Auseinandersetzung zu der Beschädigung einer Hausfassade. Hier besteht der Verdacht einer Sachbeschädigung. Zu den Hintergründen der Tat ermittelt die Kriminalpolizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

