Schwanger im Lockdown: „Das kann man nicht nachholen“

Die Atemübungen für die Presswehen, bemerkt Maria Derer, werde sie demnächst vor dem Bildschirm machen. Es klingt nur mäßig heiter, wie sie das sagt. Es sind ja nicht nur Einschränkungen wie der Geburtsvorbereitungskurs, der nur online stattfindet. Die Grundschullehrerin erwartet im Januar ihr erstes Kind. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Vorsorgeuntersuchungen mit all den Fragen, die ersten Ultraschallbilder vom Kind, sein Herzschlag: Sie musste es weitestgehend allein erleben, weil man auf Begleitung in der Praxis verzichten sollte. Von der Geburtsstation im Krankenhaus, in dem sie entbinden will, kennt sie drei Fotos von der Internetseite, weil die sonst üblichen Besuche im Vorfeld nicht möglich sind. Ihr Partner wird ihr erst kurz vor der Entbindung beistehen können, Besuche am Wochenbett sind in der Klinik nicht möglich…

Eine Schwangerschaft, bemerkt sie, ist eine Ausnahmezeit, wie es sie selten im Leben gibt. Man muss sich vorbehaltlos darauf fokussieren können, auf das Kind freuen dürfen. Aber durch die Pandemie werde ihr und ihrem Partner davon vieles genommen. Die Grundgewissheit ist angeschlagen, man grübelt mehr, als es gut ist.

Hebammenverband rät zu Sprechstunden und Kursen im Online-Modus

So geht es derzeit vielen werdenden Müttern, sagt Annika Wanierke, Vorsitzende des Hebammenlandesverbands. Die Situation belaste, schaffe Unsicherheit, auch weil die Regelungen so unterschiedlich sind. Präsenzkurse zur Geburtsvorbereitung und Rückbildungsgymnastik zum Beispiel, seien auch im eingeschränkten Lockdown grundsätzlich möglich, doch die kommunalen Bestimmungen können je nach Infektionslage unterschiedlich ausfallen.

Der Berufsverband, erklärt sie, rät zu Sprechstunden und Kursen im Online-Modus, da wo es möglich ist. Es ginge auch um den Schutz der Hebammen, deren Ausfall für viele Frauen heftige Folgen hätte. Für die Kolleginnen sei vor allem wichtig, für die Frauen jederzeit ansprechbar zu sein, und das sei gewährleistet.

Auf den Entbindungsstationen habe man glücklicherweise aus dem ersten Lockdown lernen können, ein grundsätzliches Zutrittsverbot für Väter zur Geburt sei ihr zumindest jetzt nicht bekannt. Im Frühjahr habe der Verband beobachtet, dass sich mehr Frauen direkt nach der Geburt nach Hause entlassen ließen, auch Hausgeburten wurden vermehrt angefragt. Das sei jetzt nicht so.

„Mir werden Erfahrungen genommen werden, die nicht nachholbar sind“

Maria Derer will die Schutzmaßnahmen gar nicht anzweifeln. Aber sie fragt sich, ob einige Einschränkungen wirklich nötig sind. Warum zum Beispiel Vätern nicht Schnelltests ermöglicht werden, damit sie jederzeit auf die Entbindungsstation dürfen. Oder warum Kindersport möglich ist, aber die so wichtige Erfahrung gemeinsamer Geburtsvorbereitung nicht überall. Warum man sich als Schwangere derzeit so allein gelassen fühle.

Vor allem aber treiben sie Erfahrungen wie diese um: Fahrgäste in der Straßenbahn, die ihre Masken unterm Kinn tragen, Passanten, die sich in der Stadt fröhlich in Gruppen tummeln, die Bilder von den Corona-Demonstranten in Leipzig… Ich halte mich an alle Regeln, sagt sie, aber es genügt nicht, weil es nicht alle tun. Ich werde bestraft, indem mir in der Zeit der Schwangerschaft Erfahrungen genommen werden, die nicht nachholbar sind. Das ist, findet sie, so unfair.

