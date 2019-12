Am 14. Januar 2020 kommt Adel Tawil mit seinem dritten Album "Alles lebt" in die Messehalle Erfurt. Wir verlosen zweimal zwei Karten inklusive "Meet & Greet".

Gewinnen Sie ein Treffen mit Adel Tawil

Am 14. Januar 2020 kommt Adel Tawil in die Messehalle Erfurt – und Sie können ihn treffen. Wir verlosen zweimal zwei Karten für ein „Meet & Greet“ mit anschließendem Konzertbesuch. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist sich zum kostenlosen TA-Newsletter anzumelden.

Schon 4500 Leser nutzen das Angebot und bekommen wochentäglich gegen 13 Uhr die wichtigsten Nachrichten aus ihrer Region, Thüringen und der Welt ins E-Mail-Postfach. Zusätzlich gibt es im Newsletter jeden Tag spannende Angebote für Konzertkarten des Ticketshop Thüringen und Thüringer Produkte aus unserem Lesershop.

Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit wieder abbestellt werden. Dazu muss man einfach nur auf den entsprechenden Abmelde-Link klicken, der sich am Ende jeder E-Mail befindet. Wer sich von heute an bis einschließlich 8. Januar 2020 für den Newsletter anmeldet, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Die Ziehung der beiden Gewinner der jeweils zwei Tickets nehmen wir am 9. Januar 2020 vor und benachrichtigen die Glücklichen per E-Mail.

