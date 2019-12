Nach Verbot bei Whatsapp: So erhalten Sie die TA-Nachrichten des Tages

Nach einer repräsentativen Studie des Meinungsforschungs-Unternehmens YouGov bleiben Menschen in Deutschland skeptisch, wenn es darum geht, Nachrichten über Messengerdienste wie Facebook zu erhalten. Höhere Zustimmung gibt es dagegen für Nachrichten, die per Mail verschickt werden. Und die Nachrichten des Tages der Thüringer Allgemeinen, die es Montag bis Freitag per Mail gibt, bestätigen dies. Inzwischen werden diese - jeweils zur Mittagspause versendet - von mehreren tausend Menschen gelesen.

Newsletter per Mail statt per Whatsapp

Bisher war es möglich, auch bei Whatsapp einen Newsletter zu versenden. Doch die Facebook-Tochter verbietet dies ab dem 7. Dezember. Betroffen sind alle Medienunternehmen und damit auch wir. Das bedauern wir sehr, doch die Entscheidung des Unternehmens steht fest. Wir hatten daher Nutzer bei Whatsapp gefragt, wo Sie Ihre Nachrichten, Fotostrecken oder Videos am liebsten lesen und ansehen wollen, wenn dies bei Whatsapp nicht mehr erlaubt ist. Die Antworten darauf waren eindeutig: Die Mehrzahl kann sich gut vorstellen, künftig unseren Newsletter zu Thüringen zu nutzen.

Hier können Sie sich anmelden für den TA-Newsletter

Wenn Sie auch unseren Nachrichten-Überblick für Thüringen bequem als Mail lesen wollen, können Sie sich hier anmelden. Aber nicht vergessen: Danach müssen Sie noch unsere Mail in Ihrem Postfach bestätigen und dann kann es schon losgehen: