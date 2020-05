Jeden Morgen kommentiert TA-Chefredakteur Jan Hollitzer in seinem Newsletter Themen aus und für Thüringen in einem Rückblick, gibt Ausblicke und Lese-Empfehlungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Newsletter "Thüringen - Der Tag" - Jetzt anmelden für Post vom Chefredakteur

Die Thüringer Allgemeine erweitert ihr Newsletter-Angebot. Von Montag bis Freitag wird ab sofort „Thüringen – Der Tag“, der Newsletter von Chefredakteur Jan Hollitzer, als elektronische Post zugestellt. An jedem Morgen kommentiert Jan Hollitzer Themen in einem Rückblick, gibt Ausblicke und Lese-Empfehlungen. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen in Thüringen. Aber auch nationale und internationale Ereignisse werden beleuchtet. Der Newsletter ist ein Zusatzangebot zur Tageszeitung sowie dem Internetportal und kostenlos.

Hier können Sie sich anmelden:

Ich stimme den Werberichtlinien zu.* Jetzt anmelden Kontaktkanal *Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Beispiel für einen Newsletter ansehen:

Downloads